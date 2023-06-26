Подмосковье 26 июня 2023, 20:51 Жители и гости Подмосковья проехались по сезонным маршрутам более 270 тысяч раз с начала мая Минтранс Подмосковья

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С начала мая пассажиры совершили более 270 тысяч поездок в автобусах, следующих по маршрутам к дачам и загородным участкам в Московской области. В этом году в регионе работает более 40 сезонных маршрутов, сообщили в Минтрансе.

Самым популярным является путь № 10 «Автостанция — Юбилейное» в Шатуре. Им уже воспользовались более 40,5 тысячи раз. На втором и третьем местах по числу поездок находятся маршруты № 34к «Дмитров — Лапино — Канал им. Москвы» в Дмитрове и № 51 «Орехово-Зуева (Церковь) — Новый Снопок» в Орехово-Зуеве. На каждом из них совершили по более чем 33 тысяч поездок.

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Чаще всего пассажиры пользовались социальными картами — более 190 тысяч транзакций. Самым популярным способом оплаты стал бесконтактный — около 50 тысяч операций. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» воспользовались свыше 30 тысяч раз.

Больше всего сезонных маршрутов действуют в Воскресенске, Егорьевске, Раменском, Ступине, Щелкове, Дмитровском, Раменском, Лосино-Петровском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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