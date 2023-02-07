Подмосковье 07 февраля 2023, 12:10 Жители и гости Подмосковья около 4 млн раз побывали в парках в январе

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Парки Подмосковья стали популярным местом притяжения местных жителей и гостей в январе, особенно в период новогодних праздников. В Министерстве культуры и туризма региона рассказали, где зафиксирован рекорд посещаемости.

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За январь подмосковные парки посетили свыше четырех миллионов раз. В число самых популярных вошли парк «Экоберег» (более 150 тысяч человек) и парк культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках (почти 148 тысяч человек). Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкино притянул 132 тысячи гостей, а «Парк Мира» в Мытищах — 127 тысяч. Истринский парк «Фабричный» принял около 124 тысяч посетителей за январь.

Жителей и гостей Подмосковья привлекли красивая зимняя природа и разнообразные мероприятия, которые в большом количестве прошли в парках. Более 770 фестивалей, ярмарок, лыжных гонок и других соревнований провели организаторы в январе. Самыми посещаемыми стали «День тайного друга», «День веры в чудеса», «День сказочника» и «День студента».

На сегодняшний день в Подмосковье функционируют 183 парка культуры и отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.