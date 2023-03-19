Подмосковье 19 марта 2023, 18:39 Жители и депутат Чехова присоединились к акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» Елена Хлюпина

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В Чехове к всероссийской акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» присоединились родители выпускников текущего года и председатель Совета депутатов городского округа Михаил Собакин.

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«Сегодня мне довелось вновь почувствовать себя учеником. Принял участие во всероссийской акции „День сдачи ЕГЭ родителями“, сдавал единый государственный экзамен по русскому языку. Данная акция проходит у нас в округе уже седьмой раз. Цель ее — помочь детям преодолеть психологические барьеры, которые возникают в процессе подготовки к ЕГЭ. Для родителей были специально разработаны задания по русскому языку», — рассказал Михаил Собакин.

Елена Хлюпина

Депутат добавил, что решил «на себе испытать сдачу единого госэкзамена», а заодно продемонстрировать учащимся и их родителям, что процедура не так страшна, как кажется на первый взгляд.

Всероссийская акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» проводится при поддержке Минобразования Московской области.

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