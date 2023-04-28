Подмосковье 28 апреля 2023, 12:33 Жители Химок запустили в интернете флешмоб с историями героев Великой Отечественной войны и СВО

Читать 360tv в

Флешмоб «Я помню! Я горжусь!» запустили в Химках по инициативе главы округа Дмитрия Волошина. Под хештегом #ГероиХимок жители рассказывают в социальных сетях о своих родных-участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Самые трогательные истории этого флешмоба войдут в мемориальный сборник «Химки. Я горжусь!». Книгу подарят библиотекам и школам округа, ветеранам и семьям мобилизованных. Электронная версия появится на городских и школьных порталах, а также в экспозиции виртуального музея «Химки 1941 — 1945: Все для фронта, все для победы!».

Реклама

Ко Дню Победы в Химках пройдут и другие патриотические и памятные акции. Так, 9 мая по улицам округа проедет автопробег «Водители Победы», посвященный героизму шоферов-фронтовиков.

Участники акции разместят на лобовом стекле машин портреты фронтовиков, а на капотах — георгиевские ленты. К акции присоединятся транспортные компании и частные перевозчики.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».