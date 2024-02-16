Подмосковье 16 февраля 2024, 17:04 Жители Химок взяли в библиотеках более 60 тысяч книг с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

С начала 2024 года жители городского округа Химки взяли из местных библиотек более 60 тысяч книг. Самыми популярными авторами оказались Александр Пушкин и Михаил Булгаков. Романы «Евгений Онегин» и «Мастер и Маргарита» стали наиболее часто читаемыми произведениями среди химчан. В топе также оказались книги Федора Достоевского и Михаила Булгакова.

В Химках функционирует 14 библиотек, которые расположены во всех микрорайонах города. Эти пространства знаний и интеллектуального досуга проводят образовательные лекции, мастер-классы, встречи с известными писателями и презентации новых изданий.

Реклама

Стать пользователем библиотеки может каждый. Для этого необходимо предъявить администратору документ, удостоверяющий личность. При первичной записи заполняется формуляр, который в дальнейшем используется для отслеживания изданий, взятых читателем.

Сейчас библиотеки Химок участвуют в акции «Дарите книги с любовью». Жители города могут передать свои книги в шесть библиотек округа до 18 февраля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».