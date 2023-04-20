20 апреля 2023, 13:39
Жители Химок выиграли два золота на чемпионате России по танцевальному спорту
Воспитанники школы «Данс тайм» из Химок успешно выступили на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту. Они завоевали две золотые и одну бронзовую медали.
Соревнования прошли при поддержке Олимпийского комитета России во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Участие приняли более тысячи спортсменов из 55 регионов страны.
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Лучшей в соревнованиях по брейкингу в возрастной категории семь-девять лет стала юная химчанка Алена Агафьина. Уже три года спортсменку тренирует Олег Демаков.
Еще двое химчан — Виталий Никулин и Екатерина Акимкина стали чемпионами России по спортивным танцам в двоеборье и вице-чемпионами в латиноамериканской программе среди юношей и девушек 12-13 лет. Никита Крохинов и София Чикова в этой же категории завоевали бронзу в латиноамериканской программе. К соревнованиям ребят подготовили тренеры Алена Ершова и Филипп Брыков.
Химкинский клуб «Данс Тайм» является членом Союза танцевального спорта Московской области и входит в тройку лучших в регионе.
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