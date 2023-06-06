Подмосковье 06 июня 2023, 15:29 Жители Химок выберут на голосовании приоритетные места для благоустройства

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Серия форумов по благоустройству общественных территорий «Вместе мы — соседи!» стартовала в Химках. На встречах жители смогут проголосовать за те городские локации, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь.

Первый форум прошел 5 июня в школе № 26 — его организовал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

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«По инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина в Химках выстраивается особая система взаимодействия между жителями. Она позволяет депутатам включаться в решение вопросов в сфере ЖКХ и поддерживать инициативы по благоустройству», — сообщил он.

Спикерами форума стали народные избранники Юлия Мамай, Артур Каримов и Надежда Смирнова, а также лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов. Они предложили жителям выбрать один или несколько наиболее важных объектов для благоустройства. В списке для голосования оказалось семь проектов, среди которых были новые тротуары, озеленение, открытие пунктов почты и полиции. После того, как форумы с голосованиями завершатся, будут определены самые приоритетные направления.

«Благодаря поддержке депутатов вопросы в сфере ЖКХ и благоустройства по каждому дому в Химках удается решать намного быстрее. Наши пожелания учитывают, мы можем контролировать процесс выполнения заявок. Теперь жители могут участвовать в улучшении городских пространств», — оценил инициативу председатель совета дома № 76 на улице Молодежной Роман Родин.

Заместитель главы Химок Игорь Панчук отметил, что форум призван объединить тех, кто живет поблизости. Он добавил, что соседи являются единомышленниками и соратниками, а объединившись, могут сделать город еще красивее и уютнее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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