Подмосковье 01 февраля 2024, 15:03 Жители Химок создадут уникальный мозаичный диптих «Мать и солдат» ко Дню Победы Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках активно продолжается работа по созданию уникального мозаичного диптиха «Мать и солдат». На сегодняшний день готовность проекта уже достигла 35%. Мозаику презентуют в День Победы.

На каждую фигуру выделено более 150 килограммов разноформатной мальты. В процессе создания произведения во Дворце культуры «Родина» участвуют более 10 человек. Присоединиться к работе может любой желающий.

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«Любой памятник или монумент служит средством передачи истории от одного поколения к другому. Все это помогает нам помнить о героях, которые были до нас, и чтить их наследие», — поделился депутат химкинского Совета Артур Каримов.

Мозаичные фигуры символизируют материнскую Родину — ожидающую и любящую своих защитников. Образ солдата олицетворяет бесстрашного воина, сына, отца и мужа. Эти уникальные символы установят на площадке возле дворца культуры к 9 мая.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что в Химках уделяется особое внимание сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Через экскурсии, встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны как взрослые, так и дети могут узнать много нового о своей Родине и ее героях.

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