Подмосковье 16 января 2024, 14:10 Жители Химок собрали мозаичный диптих «Мать и солдат» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Мозаичный диптих «Мать и солдат» собрали в Химках. Жители округа создали рельефные фигуры, которые символизируют победу, преданность родине и взаимную поддержку.

Мозаику презентуют в День Победы.

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«Эти мозаичные фигуры олицетворяют символ победы. В образе матери химчане представили нашу родину, которая ждет и любит своих защитников, а образ солдата олицетворяет бесстрашного воина, сына, отца и мужа», — рассказал депутат местного совета Артур Каримов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В Химках уделяют особое внимание сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Так, благодаря инициативе жителей и при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина создали виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

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