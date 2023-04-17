Подмосковье 17 апреля 2023, 16:05 Жители Химок смогли решить вопросы ЖКХ во время личного приема главы округа

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел личный прием граждан. Обозначенные жителями вопросы касались ЖКХ и благоустройства, их решение поручили управляющим компаниям и ответственным службам.

Жительницы микрорайона Левый берег Надежда Яблокова и Оксана Качалина на приеме попросили осушить подвал дома № 14 на улице Пожарского и обновить разметку во дворе. Управляющая компания в качестве временной меры для устранения подтопления установила в подвале насос. Вопросы с разметкой этим летом решит профильное управление администрации Химок.

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Проживающая на улице Молодежной Наталья Ремизова обратилась к главе с просьбой включить двор дома № 34 в программу благоустройства и отремонтировать общедомовой прибор учета тепла в подвале. По поручению Дмитрия Волошина двор включили в первую волну программы комплексного благоустройства. Вскоре проведут замену счетчика и перерасчет коммунальных платежей.

Жительница дома № 3 на улице Бабакина Светлана Засорина пожаловалась на большую лужу в дворовом проезде. Чтобы решить эту проблему, специалисты управления ЖКХ сделают на дороге уклон и по возможности установят водоотвод.

Председатель дома № 27А на Первомайской улице рассказал о слабом напоре воды в квартирах и подтоплении придомовой территории.

«Нужно отправить туда комиссию. Разобраться, понять сроки работ, довести до жильцов всю информацию», — сказал Дмитрий Волошин.

Глава городского округа Химки проводит личный прием граждан дважды в месяц. Записаться можно по телефону 8 (495) 572-73-38.

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