Подмосковье 22 февраля 2024, 15:17 Жители Химок сдали в экопункты более 600 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок с 2021 года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химки в числе лидеров среди городов Подмосковья по сбору вторичного сырья. Жители округа сдали на переработку в экопункты 620 тысяч банок и бутылок с 2021 года.

Специальные автоматы по приему тары установлены по всему округу: во дворах, в магазинах и учреждениях образования. Так, ученица школы № 29 сдала чуть больше шести тысяч пластиковых бутылок и свыше двух тысяч алюминиевых банок.

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«Фандоматы в химкинских школах — один из шагов в направлении экологического воспитания. Важно рассказывать детям о правильной утилизации отходов, сортировке мусора, сохранении окружающей среды», — подчеркнула директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Напомним, за каждую сданную в переработку бутылку можно получить баллы, которые конвертируются в скидки. Фандоматы работают с системой лояльности компании «РТ-Инвест». Жители активно пользуются накопленными баллами и тратят их в основном на покупку продуктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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