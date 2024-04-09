Подмосковье 09 апреля 2024, 17:40 Жители Химок сдали на переработку свыше 350 килограммов вторсырья за три месяца Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жители Химок сдали в пункт приема «Мегабак» в микрорайоне Сходня свыше 400 килограммов вторсырья за три месяца. Площадка начала работать в начале 2024 года.

Две площадки по раздельному сбору вторсырья работают в Химках. Зоны «Мегабак» расположены на улице Машинцева и в Сходне на улице Горького. Сдать можно стекло, макулатуру, цветной металл, пластик, батарейки, одежду, старые книги, бытовую технику, покрышки от автомобилей и другие виды крупногабаритных отходов, которые затем перерабатываются. А за отдельные виды вторсырья полагается оплата.

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«Весь отсортированный мусор забирают перерабатывающие компании, а собранные отходы становятся сырьем для вторичной переработки. Так, мусор получает новую жизнь, например, использованные стеклянные бутылки трансформируются в зеркала, оконные рамы и посуду. Из старых книг, журналов и газет производят школьные тетради и дневники. Из пластика — одежду, пластиковую мебель и многое другое», — рассказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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