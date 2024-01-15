Подмосковье 15 января 2024, 16:25 Жители Химок сдали на переработку более 3,5 тонны вторсырья за 2023 год Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Сдать на переработку вторичное сырье в Химках можно в пункт «Мегабак». Принести на переработку туда можно текстиль, бытовую технику, батарейки, стекло, металл, шины, пластик, бумагу и даже отслужившую свое мебель.

Более трех с половиной тонн вторсырья сдали жители Химок в пункт «Мегабак» в прошлом году. Точка сбора расположена вблизи дома № 9 на улице Машинцева.

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Химкинский депутат Алексей Федоров подчеркнул, что переработка вторичного сырья положительно сказывается на экологической ситуации в регионе. Он отметил, что важную роль в этом играют активисты, которые занимаются ведением раздельного сбора мусора.

В рамках программы по раздельному сбору отходов, реализуемой при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, регулярно проводятся мероприятия по улучшению экологии муниципалитета.

Так, в прошлом году в Химках обновили площадку «Мегабак», где жителям предоставляется возможность сдать вторсырье и получить за это финансовое вознаграждение на карту. Кроме того, на площадке установили дополнительные контейнеры для сбора батареек и цветных металлов, а также организовали обмен игрушками, одеждой и книгами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье в 2024 году будут уделять повышенное внимание безопасному использованию газового оборудования. С первого января за газовую безопасность в регионе отвечает единый оператор — «Мособлгаз».

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