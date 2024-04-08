Подмосковье 08 апреля 2024, 17:54 Жители Химок приняли участие в субботнике на проспекте Мельникова Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жители городского округа Химки присоединились к уборке дворов. Инвентарь выдали коммунальщики города. Подобные субботники прошли во всех микрорайонах города.

Свыше 200 уборочных машин и более тысячи коммунальщиков вышли на улицы города. Жители Химок не остались в стороне и тоже вооружились инвентарем во благо чистоты в городе.

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«Вместе с жителями и сотрудниками коммунальных служб принял участие в уборке дворовой территории домов № 4 на проспекте Мельникова. Ежегодно после зимнего периода наш город приводят в порядок. Коммунальщики выполняют разные виды работ: от уборки подъездов до ремонта ям и покраски элементов благоустройства. Хочу сказать спасибо нашим горожанам, которые тоже присоединились к службам и помогают убираться», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Депутат Надежда Смирнова отметила, что в планах убирать не только территорию рядом с жилыми домами, но и в зонах отдыха. Благоустроят детские и спортивные площадки, в парках появятся системы навигации, оповещения и видеонаблюдения, заменят светильники и опоры освещения.

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