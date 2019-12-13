Дом еще не сдан, а счета уже приходят. Жители Химок пожаловались на действия управляющей компании

Владельцы квартир в химкинском ЖК «Маяк» в них еще не въехали, но уже получили счета за содержание жилья. Неожиданную проблему собственников взялись решать сотрудники Госжилинспекции Московской области.

«Акт не отдавали после моего подписания на протяжении 1,5 месяца. Счет был выставлен с момента ввода в эксплуатацию дома, а не с момента подписания акта, когда я еще даже не получила квартиру. В этом основная претензия. Счет, который я получила на обслуживание, никак не расшифрован, то есть просто написано: в адрес УК, на основании договора, который я даже не подписала», — пожаловалась жительница «Маяка» Валерия Афанасьева.

К тому же, говорят жители, тариф за содержание жилья в платежках намного выше того, который изначально озвучивали.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня одна только претензия к управляющей компании: чтобы во всем ЖК был один тариф. Мы покупали по одной цене, нам менеджер говорил — 70 рублей. Купили квартиру, дали тариф 96 рублей. Хотели по-хорошему, но, к сожалению, не получилось. Очень жалко, что с этого начинается наше общение с управляющей компанией», — сказал житель «Маяка» Кирилл Коротеев.

При этом уборка в подъездах плохая, сетуют жители. А лифты ходят через раз. Кирилл обратился за помощью в решении проблемы в Госжилинспекцию Московской области. Сотрудники ведомства начали работу.

«По результатам проверки будут приняты дальнейшие шаги. Сегодня я не могу еще говорить об этих результатах. Срок окончания проверки — 13 января 2020 года. В установленные сроки будет подведен итог и вынесен вердикт», — рассказал первый заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Владимир Шелухин.

Источник фото: телеканал «360»

Самые редкие и декоративные породы кур. Выставка красавиц пройдет в Химках 14 декабря Подробнее

Управляющая компания готова пойти на примирение и уладить конфликт. На 25 декабря назначено собрание собственников.

«В ходе общего собрания на повестку дня будет вынесен вопрос о снижении тарифа, о котором просят жители. Вызвано это оптимизацией работы управляющей компании и клиентоориентированностью. Поэтому работаем, прорабатываем», — отметил юрист управляющей компании «Флагман» Станислав Троицкий.

Жители пока не верят, что это собрание изменит ситуацию. И если этого действительно не произойдет, они намерены поменять управляющую компанию.