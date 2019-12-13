Дом еще не сдан, а счета уже приходят. Жители Химок пожаловались на действия управляющей компании
«Акт не отдавали после моего подписания на протяжении 1,5 месяца. Счет был выставлен с момента ввода в эксплуатацию дома, а не с момента подписания акта, когда я еще даже не получила квартиру. В этом основная претензия. Счет, который я получила на обслуживание, никак не расшифрован, то есть просто написано: в адрес УК, на основании договора, который я даже не подписала», — пожаловалась жительница «Маяка» Валерия Афанасьева.
К тому же, говорят жители, тариф за содержание жилья в платежках намного выше того, который изначально озвучивали.
«У меня одна только претензия к управляющей компании: чтобы во всем ЖК был один тариф. Мы покупали по одной цене, нам менеджер говорил — 70 рублей. Купили квартиру, дали тариф 96 рублей. Хотели по-хорошему, но, к сожалению, не получилось. Очень жалко, что с этого начинается наше общение с управляющей компанией», — сказал житель «Маяка» Кирилл Коротеев.
При этом уборка в подъездах плохая, сетуют жители. А лифты ходят через раз. Кирилл обратился за помощью в решении проблемы в Госжилинспекцию Московской области. Сотрудники ведомства начали работу.
«По результатам проверки будут приняты дальнейшие шаги. Сегодня я не могу еще говорить об этих результатах. Срок окончания проверки — 13 января 2020 года. В установленные сроки будет подведен итог и вынесен вердикт», — рассказал первый заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Владимир Шелухин.
Самые редкие и декоративные породы кур. Выставка красавиц пройдет в Химках 14 декабряПодробнее
Управляющая компания готова пойти на примирение и уладить конфликт. На 25 декабря назначено собрание собственников.
«В ходе общего собрания на повестку дня будет вынесен вопрос о снижении тарифа, о котором просят жители. Вызвано это оптимизацией работы управляющей компании и клиентоориентированностью. Поэтому работаем, прорабатываем», — отметил юрист управляющей компании «Флагман» Станислав Троицкий.
Жители пока не верят, что это собрание изменит ситуацию. И если этого действительно не произойдет, они намерены поменять управляющую компанию.