Жители Химок помогли собрать деньги на операцию трехлетнему мальчику. Он родился без уха

Чтобы сделать операцию, Максим с папой отправились на другой континент — в США. «За одну операцию делается только в Америке, у нас это шесть-семь операций. Плюс в Америке с трех лет делаются операции, у нас только с семи лет. Соответственно, выбор пал сразу на США», — рассказал Владимир Чернаськов, папа мальчика.

Источник фото: телеканал «360»

Операцию провел доктор Роберсон в паре с пластическим хирургом. За семь часов они вырезали слуховой проход и сделали ухо.

«Удаляем кость и создаем барабанную перепонку, а затем мы вырезаем из материала медицинского класса и наружное ухо, которое полностью соответствует здоровому уху, чтобы было одинаково по обеим сторонам, и покрываем его тканью. И таким образом, как вы можете видеть, появляется ухо, которое выглядит нормально и, что особенно важно, нормально слышит», — пояснил доктор калифорнийской клиники Global Hearing Джозеф Роберсон.

Источник фото: телеканал «360»

Операция у лучших американских специалистов стоила больше пяти миллионов рублей. Деньги собирали год. Всем миром. Владимир работал практически без выходных. Его жена Ольга вместе с Максимом участвовала в благотворительных мероприятиях. Одним из таких стал и День доброты. Жители Сходни провели ярмарку в местном парке. Продавали одежду и сувениры, сделанные своими руками, принесли пироги и другие угощения. Деньги от продажи передали на лечение мальчика.

«Максиму мы помогали еще на 1 Сентября. Классы объединились, и вместо цветов, которые были подарены учителю, они деньги перечислили маме Максима», — рассказала волонтер Екатерина Емельянова.

Источник фото: телеканал «360»

Всем вместе удалось собрать необходимую сумму, которая казалось такой огромной. Максим пока не осознает, как ему повезло. Как и любой малыш, он больше всего сейчас ценит интересные игры. А вот Владимир, папа мальчика, до сих пор не может поверить в чудо. Он не перестает благодарить волонтеров и всех, кто принял участие в сборе денег.

Неравнодушные сходненцы собирали деньги для тех, кому нужна помощь, уже три раза. И на этом останавливаться не собираются. Сейчас они готовятся провести следующий День доброты.