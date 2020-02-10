    10 февраля 2020, 09:03

    Жители Химок помогли собрать деньги на операцию трехлетнему мальчику. Он родился без уха

    Ольга Крылова, Сабина Моисеева

    Сейчас трехлетний Максим Чернаськов отчетливо слышит каждое слово. Но раньше для него это было настоящей проблемой. Мальчик родился без левого уха и в шумных местах, например, на улице, терялся в многообразии звуков. Теперь эта проблема исчезла. Малышу провели операцию в США, деньги на которую помогли собрать жители Химок.
    Жители Химок помогли собрать деньги на операцию трехлетнему мальчику. Он родился без уха

    Чтобы сделать операцию, Максим с папой отправились на другой континент — в США. «За одну операцию делается только в Америке, у нас это шесть-семь операций. Плюс в Америке с трех лет делаются операции, у нас только с семи лет. Соответственно, выбор пал сразу на США», — рассказал Владимир Чернаськов, папа мальчика.

    Жители Химок помогли собрать деньги на операцию трехлетнему мальчику. Он родился без уха | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Операцию провел доктор Роберсон в паре с пластическим хирургом. За семь часов они вырезали слуховой проход и сделали ухо.

    «Удаляем кость и создаем барабанную перепонку, а затем мы вырезаем из материала медицинского класса и наружное ухо, которое полностью соответствует здоровому уху, чтобы было одинаково по обеим сторонам, и покрываем его тканью. И таким образом, как вы можете видеть, появляется ухо, которое выглядит нормально и, что особенно важно, нормально слышит», — пояснил доктор калифорнийской клиники Global Hearing Джозеф Роберсон.

    Жители Химок помогли собрать деньги на операцию трехлетнему мальчику. Он родился без уха | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Операция у лучших американских специалистов стоила больше пяти миллионов рублей. Деньги собирали год. Всем миром. Владимир работал практически без выходных. Его жена Ольга вместе с Максимом участвовала в благотворительных мероприятиях. Одним из таких стал и День доброты. Жители Сходни провели ярмарку в местном парке. Продавали одежду и сувениры, сделанные своими руками, принесли пироги и другие угощения. Деньги от продажи передали на лечение мальчика.

    «Максиму мы помогали еще на 1 Сентября. Классы объединились, и вместо цветов, которые были подарены учителю, они деньги перечислили маме Максима», — рассказала волонтер Екатерина Емельянова.

    Жители Химок помогли собрать деньги на операцию трехлетнему мальчику. Он родился без уха | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Всем вместе удалось собрать необходимую сумму, которая казалось такой огромной. Максим пока не осознает, как ему повезло. Как и любой малыш, он больше всего сейчас ценит интересные игры. А вот Владимир, папа мальчика, до сих пор не может поверить в чудо. Он не перестает благодарить волонтеров и всех, кто принял участие в сборе денег.

    Неравнодушные сходненцы собирали деньги для тех, кому нужна помощь, уже три раза. И на этом останавливаться не собираются. Сейчас они готовятся провести следующий День доброты.