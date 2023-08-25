Подмосковье 25 августа 2023, 17:12 Жители Химок подали более 65 заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших домов и дворов Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химчане подали более 65 заявок на участие во втором всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». Округ лидирует по количеству участников среди других муниципалитетов Подмосковья.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Подать заявку на участие может любой житель Московской области до 10 октября, а проголосовать за лучшего в номинации — до 30 ноября. Оценивать участников будут в четырех номинациях: «Самый энергоэффективный дом», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».

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«Читая эссе претендентов и рассматривая размещенные фотоработы, можно многому научиться и взять себе на заметку. Причем, не только дизайнерские решения, но и способы взаимодействия со своими управляющими компаниями, в результате которых получаются лучшие подъезды и дворы», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Так, по словам заместителя председателя Совета депутатов Химок Александра Дряннова, народные избранники помогают жителям округа решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Горожане всегда дают обратную связь по качеству исполнения заявок, рассказывают о недостатках и своих пожеланиях.

Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проводится по инициативе партии «Единая Россия». Он проходит в рамках проекта «Жители многоквартирных домов» при поддержке программы «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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