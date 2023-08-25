25 августа 2023, 17:12
Жители Химок подали более 65 заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших домов и дворов
Химчане подали более 65 заявок на участие во втором всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». Округ лидирует по количеству участников среди других муниципалитетов Подмосковья.
Подать заявку на участие может любой житель Московской области до 10 октября, а проголосовать за лучшего в номинации — до 30 ноября. Оценивать участников будут в четырех номинациях: «Самый энергоэффективный дом», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».
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«Читая эссе претендентов и рассматривая размещенные фотоработы, можно многому научиться и взять себе на заметку. Причем, не только дизайнерские решения, но и способы взаимодействия со своими управляющими компаниями, в результате которых получаются лучшие подъезды и дворы», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Так, по словам заместителя председателя Совета депутатов Химок Александра Дряннова, народные избранники помогают жителям округа решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Горожане всегда дают обратную связь по качеству исполнения заявок, рассказывают о недостатках и своих пожеланиях.
Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проводится по инициативе партии «Единая Россия». Он проходит в рамках проекта «Жители многоквартирных домов» при поддержке программы «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
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Благоустройство
Химки
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