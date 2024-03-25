Подмосковье 25 марта 2024, 10:20 Жители Химок почтили память жертв теракта в Crocus City Hall Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Акция «Свеча памяти» в Химках объединила жителей, депутатов, активистов общественных движений, волонтеров и представителей администрации. В сквере Марии Рубцовой они зажгли свечи и лампады в память о погибших во время теракта в Crocus City Hall.

Свыше сотни жителей собрались у памятника «Сестра милосердия», чтобы отдать дань памяти жертвам теракта в Красногорске.

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«Все эти дни чувствуется единение, общая сплоченность. В храмах округа молятся о погибших и скорейшем выздоровлении пострадавших», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Химкинская областная больница одной из первых начала принимать пострадавших в теракте, а жители округа сдавали кровь для раненых.

«Это очень тяжелые события для всех. Хочется поддержать родственников, близких. Мы не можем сейчас оставаться в стороне», — поделилась жительница Химок Ксения Демкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.

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