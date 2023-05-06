Подмосковье 06 мая 2023, 12:30 Жители Химок почтили память погибших в ВОВ в сквере имени Марии Рубцовой

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В преддверии Дня Победы в сквере имени Марии Рубцовой в Химках прошла церемония возложения цветов к памятнику «Родина помнит». На мероприятии были глава округа Дмитрий Волошин, зампрокурора Московской области Сергей Рокитянский и председатель Совета химкинской общественной организации ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Станислав Синдеев.

«Приближается День Победы — священный праздник для нашей страны. Это день великой гордости и скорби по всем павшим в страшные годы Великой Отечественной войны. Наш долг — не забывать, какой ценой нашим предкам далась эта Победа», — заявил Волошин.

Волонтеры вместе с молодогвардейцами и активистами раздали гостям георгиевские ленточки и гвоздики. Юнармейцы школы № 8 имени Матвеева и курсанты Академии гражданской защиты МЧС России прошли торжественным маршем и возложили венки к памятнику.

«Этот памятник увековечил подвиг жителей Подмосковья в Великую Отечественную войну, но героизм жителей нашего региона и сегодня вызывает гордость», — отметил Рокитянский.

Также среди почетных гостей на торжественной церемонии были ветераны и дети Великой Отечественной войны, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

«Около 27 миллионов человек отдал наш народ и положил на алтарь той Великой Победы. В невыносимо сложных условиях, когда под фашизмом была вся Европа, мы победили. Когда народ един, он непобедим», — сообщил Синдеев.

Памятник в сквере Марии Рубцовой установили в этом году по инициативе сотрудников химкинской прокуратуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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