Подмосковье 11 июня 2023, 19:44 Жители Химок побывали на празднике в честь Дня России на Красной площади в Москве

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Праздничный концерт в честь Дня России прошел в Москве на Красной площади. Мероприятие посетили жители Химок, сотрудники градообразующих предприятий округа, а также депутаты и активисты партии «Единая Россия».

«Сегодня мы зарядились замечательными эмоциями и отличным настроением! Благодарю организаторов за такой хороший концерт. И, конечно же, поздравляю всех с наступающим Днём России!», — поделилась химчанка Анастасия Миншутина.

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Для гостей мероприятия выступили именитые артисты Полина Гагарина, Олег Газманов, Валерия, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Леонид Агутин и другие. Также праздник посетили депутаты Госдумы, известные спортсмены, телеведущие и деятели культуры.

В День России 12 июня в Химках пройдут более 40 патриотических мероприятий. Одной из центральных площадок станет сквер имени Марии Рубцовой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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