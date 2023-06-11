11 июня 2023, 19:44
Жители Химок побывали на празднике в честь Дня России на Красной площади в Москве
Праздничный концерт в честь Дня России прошел в Москве на Красной площади. Мероприятие посетили жители Химок, сотрудники градообразующих предприятий округа, а также депутаты и активисты партии «Единая Россия».
«Сегодня мы зарядились замечательными эмоциями и отличным настроением! Благодарю организаторов за такой хороший концерт. И, конечно же, поздравляю всех с наступающим Днём России!», — поделилась химчанка Анастасия Миншутина.
Реклама
Для гостей мероприятия выступили именитые артисты Полина Гагарина, Олег Газманов, Валерия, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Леонид Агутин и другие. Также праздник посетили депутаты Госдумы, известные спортсмены, телеведущие и деятели культуры.
В День России 12 июня в Химках пройдут более 40 патриотических мероприятий. Одной из центральных площадок станет сквер имени Марии Рубцовой.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Праздники
Химки
Красная площадь
Реклама
Реклама