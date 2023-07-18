Подмосковье 18 июля 2023, 09:12 Жители Химок побывали на экскурсии по производству биокотлов для отопления Телеканал «360»

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Андрей Центеров наладил в Химках выпуск биокотлов. Для отопления используется экологическое топливо — древесные отходы. Он провел экскурсию по предприятию для жителей округа.

Слоган компании ООО «Саатотули-Восток» — «Теплом согреты без вреда для планеты». Предприниматель Андрей Центеров отметил, что при работе все затраты сводятся к минимуму, а желания потребителей учитываются до мелочей. Новых высот экологическому предприятию помогло добиться импортозамещение. Оборудование на производстве полностью отечественное.

«Перспективы производства оцениваю очень хорошо, потому что даже сам я приобрел бы такое инженерное оборудование, для того чтобы топить свой дом. Это очень выгодно», — отметил начальник территориального управления Сходня-Фирсановка Сергей Петрухин.

Компания также планирует заняться переработкой отходов в электроэнергию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в регионе в 2023 году.

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