Подмосковье 12 декабря 2023, 12:40 Жители Химок победили на всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Подъезд дома № 8 на улице Горшина в Химках признан одним из лучших в стране. Участие в голосовании конкурса «Лучший дом. Лучший двор» приняли свыше 6,5 тысячи человек.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ремонт подъезда в доме № 8 на улице Горшина в Химках провели в 2023 году. Дизайн-проект разработали с учетом всех пожеланий жителей. Оформление выполнено с преобладанием зеленых тонов и деревянного декора. Жильцов встречают надписи «Добро пожаловать» и «Хорошего дня». Работы провели в рамках программы губернатора Московской области «Мой подъезд».

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«Жители сами выбрали концепцию „Природа и экология“, следили за работами на всех этапах, принимали активное участие. Входная группа подъезда заметно преобразилась, а концепция „каменных джунглей“ продолжает радовать жителей», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» организовали активисты партии «Единая Россия». Заявки на участие подали жители четырех тысяч домов из 88 регионов России. Всего было четыре номинации: «Самый энергоэффективный дом», «Лучший двор», «Самый дружный дом» и «Лучший подъезд».

«Подъезды в домах должны быть чистыми, уютными и комфортными. На каждой встрече с жителями мы обсуждаем замечания, предложения и вопросы по содержанию домов. Каждую заявку отрабатываем вместе с управляющей компанией. Поздравляю жителей дома № 8 на улице Горшина с победой в конкурсе», — отметила депутат муниципального Совета Юлия Ишкова.

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