Подмосковье 20 февраля 2024, 16:56 Жители Химок передали для российских военнослужащих открытки с поздравлениями с 23 Февраля

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Солдаты и офицеры, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, получат поздравительные открытки от жителей Химок в преддверии Дня защитника Отечества. На передовую отправили свыше тысячи поздравлений.

Благотворительные акции накануне праздников уже стали доброй традицией в Химках. Одна из них на днях прошла в картинной галерее имени Горшина. Посетители могли выбрать понравившуюся открытку с репродукцией и написать несколько теплых слов для бойцов спецоперации.

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«Мы отобрали красочные и позитивные изображения, которые помогут воодушевиться и поддержать хорошее настроение. Участники акции прониклись нашим общим делом: прочитав ряд писем, мы увидели, с какой добротой и теплом горожане относятся к солдатам, находящимся в зоне специальной военной операции», — отметила директор картинной галереи имени Горшина Марина Самбур.

Жители Химок также передали бойцам посылки с лекарствами, продуктами и одеждой. Уже собрано свыше 200 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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