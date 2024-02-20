20 февраля 2024, 16:56
Жители Химок передали для российских военнослужащих открытки с поздравлениями с 23 Февраля
Солдаты и офицеры, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, получат поздравительные открытки от жителей Химок в преддверии Дня защитника Отечества. На передовую отправили свыше тысячи поздравлений.
Благотворительные акции накануне праздников уже стали доброй традицией в Химках. Одна из них на днях прошла в картинной галерее имени Горшина. Посетители могли выбрать понравившуюся открытку с репродукцией и написать несколько теплых слов для бойцов спецоперации.
Реклама
«Мы отобрали красочные и позитивные изображения, которые помогут воодушевиться и поддержать хорошее настроение. Участники акции прониклись нашим общим делом: прочитав ряд писем, мы увидели, с какой добротой и теплом горожане относятся к солдатам, находящимся в зоне специальной военной операции», — отметила директор картинной галереи имени Горшина Марина Самбур.
Жители Химок также передали бойцам посылки с лекарствами, продуктами и одеждой. Уже собрано свыше 200 тонн гуманитарной помощи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Праздники
Химки
Военные
23 февраля
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама