12 августа 2023, 18:04
Жители Химок отметили День физкультурника эстафетами и соревнованиями
В Химках отметили День физкультурника. Жители округа поучаствовали в тематических конкурсах и соревнованиях.
Для желающих подготовили фотозону на фоне футбольного клуба «Химки», аквагрим и эстафеты.
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Также в спортшколе организовали соревнования по мотоциклетному спорту в классах 65, 85 и 125 кубических сантиметров. Участниками стали спортсмены от семи до 18 лет.
Среди мероприятий будет матч с ФК «Химки» в рамках нового сезона Мелбет — Первая лига. Перед игрой Артак Корян и Алексей Ларин проведут автограф-сессию. Билеты на встречу можно купить в кассе стадиона «Арена Химки».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил финал турнира на Кубок Александра Овечкина. Он поблагодарил организаторов и спортсменов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
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