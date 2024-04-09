Подмосковье 09 апреля 2024, 17:28 Жители Химок оплатили проезд картой «Мир» свыше 425 тысяч раз с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Автобусный маршрут № 344, который соединяет микрорайон Левобережный городского округа Химки и Москву пользуется большой популярностью у жителей. На нем картой «Мир» пассажиры расплатились уже свыше 425 тысяч раз. Такие показатели вывели маршрут в лидеры по региону.

Развитие транспортной инфраструктуры — одна из приоритетных задач для городского округа, отмечают муниципальные депутаты. Жители постоянно предлагают свои инициативы по улучшению работы общественного транспорта.

Реклама

«Оплата проезда картами национальной платежной системы дает возможность экономить на стоимости проезда или возвращать часть потраченных средств в виде кэшбэка. Кроме того, если карта „Мир“ загружена в Mir Pay, для оплаты достаточно приложить смартфон к платежному устройству, что очень удобно», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на маршруты региона вывели 1,3 тысячи новых автобусов. Они оснащены системой климат-контроля, USB-розетками для зарядки телефонов, видеонаблюдением.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».