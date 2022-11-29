Подмосковье 29 ноября 2022, 10:35 Жители Херсонской области начали получать жилищные сертификаты в Подмосковье Губернатор Воробьев объявил о старте вручения жилищных сертификатов переселенцам

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Переселенцы из Херсонской области смогут получить сертификат на покупку жилья в Подмосковье с 29 ноября. Заявки уже подали свыше 1600 человек, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Он заявил, что людям постараются оказать максимальную поддержку и внимание.

«Благодаря жилищному сертификату люди могут купить квартиру или дом в любом регионе, и мы надеемся, что многие останутся в Подмосковье. Наша задача — сделать так, чтобы процесс получения сертификата и покупки жилья не доставлял им лишних хлопот, проходил в комфортном режиме», — сказал губернатор.

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Сумма сертификата будет исходить из средней стоимости квадратного метра жилья, это 83 420 рублей. Для одиноких жителей предусмотрено 33 квадратных метра, для семей из двух человек — от 42 квадратных метров, трех и более — от 18 квадратных метров на каждого. Также переселенцы смогут получить выплату 100 тысяч рублей.

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Подать заявку на получение поддержки можно в МФЦ или на «Госуслугах». Положительные решения уже подготовили для 130 человек, еще около 1,5 тысячи находятся в работе. На этой неделе регион получит первые 200 миллионов рублей на 54 сертификата и 43 выплаты.

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