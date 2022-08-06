Жители городского округа Реутов отстояли придомовую территорию

В нашумевшей истории со строительством торгового центра у дома № 38 по улице Октября в Реутове поставлена точка: магазина там не будет. Все решила встреча главы города Станислава Каторова с жителями. На нее собрались сотни человек. Требование у них было одно — не допустить строительства торговых площадей под окнами и оставить территорию нетронутой. Выслушав пожелания населения, Каторов провел консультации с застройщиком и решение было найдено.

В аренде земля была с 2006 года — тогда здесь даже не было жилых домов. Спустя 16 лет арендатор решил начать строительство, видимо, даже не подозревая, какой отпор получит эта идея. Жильцы дома обратились в администрацию, совместно сформировали рабочую группу и донесли до чиновников свою позицию, спорить с которой было трудно.

«Вокруг у нас много магазинов, мы в них не нуждаемся. Вокруг у нас много торговых центров с пустыми площадями. Очень просим администрацию услышать жителей», — сказала жительница городского округа Реутов Анна.

Спустя всего несколько дней, выход был найден и проблема решена. Арендатор отказался от планов строительства ТЦ, договор будет расторгнут в течение месяца. На новой встрече главы Реутова и инициативной группы решали, что будет дальше с этой землей.

Результаты встречи таковы: в течение трех месяцев администрация Реутова поменяет разрешенный вид использования участка со строительства торгового центра на зеленую зону. Закончится все проектом благоустройства территории. Инициативной группе предстоит согласовать проект со всеми жильцами дома № 38 по улице Октября. Это значит, что решать, как будет выглядеть придомовая территория, будут сами местные жители.