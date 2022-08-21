Жители городского округа Котельники собрались на фестиваль «Открытый город»

Кузьминский лесопарк стал местом притяжения жителей городского округа. Каждый мог найти себе площадку по душе на фестивале «Открытый город». Детей и подростков обучали азам робототехники и 3D-моделирования, для родителей работали интерактивные площадки, а бабушек и дедушек ждали участники клуба «Активное долголетие».

В программу фестиваля «Открытый город» включили мастер-классы по фитнесу и танцам, сотрудники салонов красоты городского округа рассказывали о секретах вечной молодости. Также в парке работал вернисаж, картины для которого предоставили участники клуба «Активное долголетие».

Жительнице городского округа Котельники Галине Ивановне Плющенко уже 72 года. Но она только недавно начала рисовать картины. Она призналась, что вдохновение получает от видов родного города.

«Мы как раз от семейного клуба „Активное долголетие“, там, где собираются пожилые люди, которые находят отдушину такую, где они могут раскрыться в совершенно другой ипостаси», — поделилась она.

Галина Ивановна отметила, что все художники выбирают собственную тему и стараются ее воплотить в своем рисунке.

«Иногда получается красиво, иногда — не очень, но в общем это интересное занятие», — призналась пенсионерка.

На стендах и павильонах ведущих гипермаркетов города можно было приобрести свежие фрукты и овощи, а также кофе, выпечку, освежающие морсы и натуральные коктейли.

Фестиваль «Открытый город» для городского округа Котельники — это и своеобразное прощание с летом, и подготовка к главному празднику осени — Дню города.

«Такая акция прошла впервые! И она проводится во многих городских округах Московской области. Она называется „Открытый город“, это означает, что мы готовимся к приему гостей разного уровня. Также хочется порадовать жителей. Эта ярмарка-фестиваль, она для нас как репетиция ко Дню города, который состоится 10 сентября», — рассказала начальник отдела культуры и туризма администрации городского округа Котельники Елена Литвинова.

Кузьминский лесопарк — излюбленное место отдыха жителей и гостей городского округа, а акции, подобные фестивалю «Открытый город», помогут комплексному развитию территории.