Жители Фрязина собрали около шести тонн гуманитарной помощи с марта

Жители Фрязина приносят на пункт сбора гуманитарной помощи продукты питания, средства личной гигиены, книжки, канцелярию и игрушки. Акция «Доброе дело» в городском округе проводится не в первый раз. Всего с марта жители собрали порядка шести тонн гуманитарного груза.

«Сегодня, как известно, Всемирный день гуманитарной помощи. Мы к этому делу имеем непосредственное отношение уже давно. Многие годы мы оказываем различную помощь фрязинцам. А с марта 2022 года мы организовали пункт приема гуманитарной помощи. И так сложились обстоятельства, что мы стали не только собирать, но и выдавать гуманитарную помощь», — рассказала руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Фрязино Александра Киреева.

У волонтеров своя задача — всю принесенную на пункт сбора гуманитарную помощь разобрать и распределить по коробкам. Продукты питания — отдельно, бытовую химию, канцелярские товары и книги — в отдельные коробки.

«Эта работа ведется постоянно. У нас в городском округе открыто три пункта сбора гуманитарной помощи. Это здесь, в ДК „Исток“, в молодежном центре и наша некоммерческая организация „Многодетные“ также ведут эту работу. Работа постоянно ведется. Собирается гуманитарная помощь, формируется и отправляется в логистический центр», — сказал глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Большая часть гумпомощи отправлена в республики ЛДНР. Остальное распределяют между беженцами, проживающими на территории городского округа.

Акция «Доброе дело» стартовала 12 апреля. Идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.