Подмосковье 20 августа 2023, 12:30 Жители Фрязина присоединились к уборке берегов технических прудов Телеканал «360»

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Экоактивисты и неравнодушные жители Фрязина собрались на субботник по очистке берегов технических прудов. Участники наполнили мешки выброшенными бутылками, упаковками из-под еды и битым стеклом.

«С 2014 года эти акции в Подмосковье проводятся благодаря программам, которые реализуются при поддержке губернатора Андрея Воробьева и нашим министерством экологии Московской области. И, конечно, это в первую очередь, это распространение и пропаганда здорового образа жизни и экологического подхода к тем территориям, которые у нас на территории Московской области существуют», — отметил глава округа Дмитрий Воробьев.

В целях вернуть прудам чистый и аккуратный вид экоактивисты и местные жители вооружились перчатками, граблями и мусорными мешками. Всего в очистке берегов приняли участие порядка 100 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что работы по очистке водоемов проведут в четырех округах Подмосковья. Он подчеркнул, что от жителей Подмосковья поступает большой запрос на отдых и прогулки около водоемов.

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