Подмосковье 06 сентября 2023, 15:58 Жители Фрязина отпраздновали 72-й день рождения города

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Фрязину исполнилось 72 года. В День города для местных жителей подготовили праздничную программу на нескольких площадках.

«Для меня этот город значит многое. Здесь я работаю, здесь мои коллеги, мои друзья, здесь учится мой ребенок. И хочется, чтобы город так же прекрасно развивался и процветал дальше», — заявил житель Фрязина Олег.

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Во Фрязине после реконструкции открыли лесопарк. Также в округе капитально обновили здания лицея и детского сада в Спортивном проезде. Появилась благоустроенная пешеходная зона в центре и другое. Жители и гости наукограда наблюдают, как меняется город в последнее время.

«Наукоград — прекрасный, теплый, душевный и очень дружественный город. Сразу видно, что все люди с высшим образованием. Столько прекрасных, чистых глаз, ярких улыбок и столько радости. Ведь сегодня День города и люди действительно с открытым сердцем, с открытой душой пришли радоваться и отмечать день рождения», — сообщила телеведущая Светлана Зайцева.

Центральным местом торжеств стала территория спорт комплекса «Олимп». Здесь работали детские аттракционы, мастер-классы, фудкорт. А с центральной сцены в адрес горожан звучали поздравления и пожелания в честь Дня рождения наукограда.

«День города Фрязино — это праздник для наших жителей в первую очередь. И конечно, это подведение итогов тому, что сделано всей большой командой Московской области. И во Фрязино есть, что сказать. У нас и комфортная среда развивается, ремонтируются школы, вводятся детские сады, мы открыли парк, запускаем проект реновации», — сообщил глава округа Дмитрий Воробьев.

«Я уже на протяжении 25 лет наблюдаю, как развивается Подмосковье, и конкретно вижу, как много сделано территории наукограда Фрязино. Огромный потенциал», — рассказал депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

Для жителей подготовили праздничный концерт, в рамках которого выступили Губернаторский оркестр, группа барабанщиков «Хаммерс», кавер группа «Стиляги BAND», Хор имени Пятницкого и другие артисты.

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