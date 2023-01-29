Подмосковье 29 января 2023, 20:23 Жители Фрязина отправили в зону СВО купленную на собственные деньги машину

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Семья Коноваловых из Фрязина приобрела УАЗ для участников СВО. Машину называют «буханкой», она легко преодолевает бездорожье и неприхотлива в обслуживании. Ее отправят в зону боевых действий вместе с гуманитарной помощью, которую собрали жители округа.

«Мы к этому пришли, потому что равнодушными в это время нельзя оставаться. А бойцам хочется помочь», — заявила Галина Коновалова.

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«У нас время такое. Нельзя оставаться никак в стороне», — заявила зампред Совета депутатов Фрязина Полина Коновалова.

Гуманитарный груз для бойцов собирают на базе Центра поддержки материнства «Большая семья Наукограда» и в Доме культуры «Исток». Волонтеры сортируют и направляют мобилизованным необходимое по личному запросу или просьбе семьи. Общественные организации занимаются пошивом балаклав, нижнего белья и носков.

«У нашего движения есть такой чат, куда мы скидываем списки. То, что сейчас в данный момент необходимо», — рассказала волонтер движения «Помогаем нашим ребятам» Алена Прохорова.

На данный момент активисты отправили в зону боевых действий порядка 20 тонн гуманитарной помощи. Неравнодушные жители закупают и приносят не только теплые вещи и экипировку, но и генераторы, строительные инструменты, окопные печи и детские письма.

Через несколько дней «буханку» Коноваловых вместе с очередной партией ценного груза отправят в зону СВО.

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