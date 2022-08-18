Жители еще 1800 подмосковных сел и деревень получат газ до конца года

Еженедельный брифинг с жителями по вопросам социальной газификации провели в Черноголовке. В программу вошло шесть населенных пунктов городского округа.

Большая часть уличных сетей в Черноголовке уже построена, сейчас выполняется проектирование и строительство сетей до границ участков жителей. В ближайшем времени приступят к заведению газа в дома.

Более 250 бригад «Мособлгаза» ежедневно работают в Подмосковье по президентскому проекту социальной газификации. Это инженеры, сварщики, строители, проектировщики, слесари, водители и работники других специальностей. Силами этой большой команды в регионе догазифицировано уже 1945 населенных пунктов. План до конца года — еще более 1800.

«Сегодня работы ведутся в 250 селах и деревнях. За неделю завершаем догазификацию в 30-50 населенных пунктах, в зависимости от объема строительства. Если говорить про знаковые цифры, до конца августа дойдем до 2000-го», — рассказал на брифинге генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Для реализации проекта в «Мособлгазе» открыто 2200 дополнительных рабочих мест. Следить за газификацией Московской области онлайн можно на интерактивной карте программы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о завершении программы социальной газификации до конца этого года.