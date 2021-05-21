Жители Егорьевска задали вопросы о больницах и медицине министру здравоохранения Подмосковья

В Егорьевске провели гражданский форум «Подмосковье. Здоровье». Жители задали интересующие их вопросы министру здравоохранения Московской области Светлане Стригунковой. Это уже четвертая встреча с главой ведомства в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

На встречу пришли жители Егорьевска, Воскресенска и Луховиц. Они обсудили волнующие проблемы, задали интересующие их вопросы министру здравоохранения Московской области Светлане Стригунковой, главным врачам больниц, главам городских округов.

В рамках форума обсудили оснащение больниц и поликлиник и нехватку врачей.

«Мы всегда работаем на результат и поэтому ведем открытый диалог с жителями. Проблемы и вопросы, озвученные сегодня жителями услышаны, даны соответствующие поручения. Какие-то вопросы, например, стройка и ремонт, решаются не так быстро. Что-то решается на месте», — отметила Стригункова.

Она добавила, что прямо на встрече удалось начать решать вопрос о возобновлении работы кабинета охраны зрения в Егорьевской больнице. Главный врач уже получил поручение и занялся проблемой.

Министр отметила, что выполнение всех поручений находится на ее личном контроле.

Общественники озвучили на форуме проблемы, которые они обнаружили во время проверок.

«В здравоохранении должна быть выстроена комплексная работа: Минздрава Московской области, главных врачей, глав округов, и, конечно, Общественной палаты. Гражданские форумы «Подмосковье. Здоровье», которые мы проводим, демонстрируют эту слаженную работу и открытость власти. Продолжают свою работу 58 наших медицинских телеграм-чатов — уникальный сервис, аналога которому нет в других регионах России. Жители получают ответ на любой вопрос о здравоохранении в течение двух часов: это не только экономит время и пациентов и врачей, но и повышает доступность медпомощи», — пояснил заместитель председателя Общественной палаты Московской области, модератор форума Евгений Мартынов.

Кроме обсуждения и решения проблем, участники форума смогли проверить свое самочувствие. Все желающие могли привиться от коронавируса в месте проведения встречи.

Форумы организует Общественная палата Подмосковье вместе с Минздравом региона. Всего в Московской области проведут 20 таких встреч. В них примут участие жители всех округов. Следующий форум проведут 28 мая в Кашире с участием Серебряных Прудов и Зарайска.