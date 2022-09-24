Жители Егорьевска высадили 100 сосен во дворе 2-го микрорайона | 360°

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Жители Егорьевска высадили 100 сосен во дворе 2-го микрорайона

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Дождь не помешал жителям Егорьевска выйти благоустройство двора. Более 50 человек вооружившись лопатами приступили к посадке деревьев.

Во дворе второго микрорайона запланировали посадить 100 сосен. Двор в этом году был благоустроен, здесь установили большую губернаторскую площадку, сделали освещение. Теперь оставалось заасфальтировать проезды и провести работы по озеленению.

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«Настало время, мы вместе с жителями благоустраиваем данный двор. Жители запланировали акцию по посадке елей. Мы оказали полное содействие в этом и вместе с ними сажаем деревья, благоустраиваем двор», — рассказал глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

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Сажать деревья жители приходили целыми семьями. Несмотря на погоду, настроение у всех участников акции было хорошее.

Всего в этом году в городском округе Егорьевск будет благоустроено шесть дворовых территорий.

Егорьевск

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