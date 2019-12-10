Жители Егорьевска выберут новый облик для улицы и площади А. Невского
В Егорьевске проходит изучение мнения жителей по вопросу благоустройства площади и улицы Александра Невского. Это общественное пространство выбрано егорьевцами для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
До 19 декабря в торговых центрах города, МФЦ, Егорьевском историко-художественном музее установлены ящики для сбора предложений горожан по благоустройству территории от храма до реки Гуслицы. На 9 декабря около трех тысяч жителей заполнили анкеты.
Начальник управления ЖКХ администрации городского округа Егорьевск Элгуджа Кикалишвили рассказал, что сейчас власти муниципалитета вместе со специалистами изучают общественное мнение: егорьевцы высказывают свои идеи и предложения по благоустройству улицы и площади Александра Невского.
«Эта часть города давно ждет преобразований. Здесь сосредоточено большое число культурных, исторических объектов, протекает река. Если проект победит в конкурсе, у нас появится еще одна точка притяжения для горожан и гостей города», — уверен Элгуджа Кикалишвили.
На площади у главного храма Егорьевска местные жители встретились со столичными архитекторами, которые будут работать над проектом благоустройства. Своими идеями, какими быть улице и площади Александра Невского, поделились около сотни егорьевцев, а в городе работал брендированный мобильный центр, где каждый также мог пообщаться с архитекторами и высказать свои предложения по благоустройству.
Домохозяйка Ольга Карпова напомнила, что улица Александра Невского историческая, и высказала пожелание сохранить ее своеобразие при благоустройстве: «Я за то, чтоб восстановили часовню, которая раньше здесь располагалась, чтобы фасады старых зданий радовали глаз. Не нужно строить новые торговые объекты, их тут предостаточно. Пусть будут лавочки, зоны отдыха».
Соучаствующее проектирование
Архитекторы, работающие над проектом благоустройства участка Егорьевска от улицы Александра Невского до реки Гуслицы, встретились с егорьевцами в центре культуры и досуга «Пегас». Участников разделили на три рабочие группы. С помощью специалистов каждая из групп нанесла на карту объекты, которые егорьевцы хотели бы видеть на обновленной улице. Эскизы, пожелания и предложения местных жителей лягут в основу проекта, который будет представлен на Всероссийский конкурс.
Местная жительница и дизайнер Екатерина Крылова уверена, что некоторые интересные практики можно реализовать и в Егорьевске. «Например, создать детские зоны, которые будут тематически перекликаться с расположенными рядом кафе или другими объектами — так, как это реализовано в Казани», — привела пример Екатерина. Она сделала акцент на том, что облик улицы должен быть современным, при этом загромождать пространство не нужно: «Пусть будет воздух, простор, чтобы просматривалась набережная. Надеюсь, что наши предложения архитекторы учтут при разработке проекта», — высказала пожелание Екатерина Крылова.
Представитель архитектурного бюро YOarchitect Марина Рейнгольд рассказала, что жители предложили сохранить исторический контекст улицы, привести в порядок пешеходные дорожки, поставить лавочки, сделать освещение.
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«Улица Александра Невского длиной около 650 метров. Начинается у храма Александра Невского и спускается вниз до набережной реки Гуслицы. Это самая широкая в городе улица. Все команды предложили верхнюю часть улицы, прилегающую к храму, сделать спокойной, подходящей для размеренных прогулок. А нижнюю, прилегающую к набережной, сделать активной, более молодежной — там шумные мероприятия никому не помешают, а еще одно место для активностей жителям хотелось бы иметь», — добавила Марина Рейнгольд.
Предложенное зонирование проектировщики обязательно учтут в своей работе. Представитель архитектурного бюро YOarchitect также упомянула идею создать на набережной сцену. «В настоящий момент команда проектировщиков изучает, есть ли возможность организовать сцену там, где хотят жители», — пояснила Марина Рейнгольд.
По ее словам, многие горожане просят заложить на улице памятники Александру Невскому, Михаилу Бардыгину, Александру II. Проектировщики продумывают, как учесть эти пожелания и как с помощью памятных объектов сформировать идейный смысл улицы.