Жители Егорьевска выберут новый облик для улицы и площади А. Невского

Площадь и улицу Александра Невского в Егорьевске ждет благоустройство. О том, как должно измениться общественное пространство, спросили местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Егорьевске проходит изучение мнения жителей по вопросу благоустройства площади и улицы Александра Невского. Это общественное пространство выбрано егорьевцами для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

До 19 декабря в торговых центрах города, МФЦ, Егорьевском историко-художественном музее установлены ящики для сбора предложений горожан по благоустройству территории от храма до реки Гуслицы. На 9 декабря около трех тысяч жителей заполнили анкеты.

Начальник управления ЖКХ администрации городского округа Егорьевск Элгуджа Кикалишвили рассказал, что сейчас власти муниципалитета вместе со специалистами изучают общественное мнение: егорьевцы высказывают свои идеи и предложения по благоустройству улицы и площади Александра Невского.

«Эта часть города давно ждет преобразований. Здесь сосредоточено большое число культурных, исторических объектов, протекает река. Если проект победит в конкурсе, у нас появится еще одна точка притяжения для горожан и гостей города», — уверен Элгуджа Кикалишвили.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

На площади у главного храма Егорьевска местные жители встретились со столичными архитекторами, которые будут работать над проектом благоустройства. Своими идеями, какими быть улице и площади Александра Невского, поделились около сотни егорьевцев, а в городе работал брендированный мобильный центр, где каждый также мог пообщаться с архитекторами и высказать свои предложения по благоустройству.

Домохозяйка Ольга Карпова напомнила, что улица Александра Невского историческая, и высказала пожелание сохранить ее своеобразие при благоустройстве: «Я за то, чтоб восстановили часовню, которая раньше здесь располагалась, чтобы фасады старых зданий радовали глаз. Не нужно строить новые торговые объекты, их тут предостаточно. Пусть будут лавочки, зоны отдыха».

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Соучаствующее проектирование

Архитекторы, работающие над проектом благоустройства участка Егорьевска от улицы Александра Невского до реки Гуслицы, встретились с егорьевцами в центре культуры и досуга «Пегас». Участников разделили на три рабочие группы. С помощью специалистов каждая из групп нанесла на карту объекты, которые егорьевцы хотели бы видеть на обновленной улице. Эскизы, пожелания и предложения местных жителей лягут в основу проекта, который будет представлен на Всероссийский конкурс.

Местная жительница и дизайнер Екатерина Крылова уверена, что некоторые интересные практики можно реализовать и в Егорьевске. «Например, создать детские зоны, которые будут тематически перекликаться с расположенными рядом кафе или другими объектами — так, как это реализовано в Казани», — привела пример Екатерина. Она сделала акцент на том, что облик улицы должен быть современным, при этом загромождать пространство не нужно: «Пусть будет воздух, простор, чтобы просматривалась набережная. Надеюсь, что наши предложения архитекторы учтут при разработке проекта», — высказала пожелание Екатерина Крылова.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Представитель архитектурного бюро YOarchitect Марина Рейнгольд рассказала, что жители предложили сохранить исторический контекст улицы, привести в порядок пешеходные дорожки, поставить лавочки, сделать освещение.

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«Улица Александра Невского длиной около 650 метров. Начинается у храма Александра Невского и спускается вниз до набережной реки Гуслицы. Это самая широкая в городе улица. Все команды предложили верхнюю часть улицы, прилегающую к храму, сделать спокойной, подходящей для размеренных прогулок. А нижнюю, прилегающую к набережной, сделать активной, более молодежной — там шумные мероприятия никому не помешают, а еще одно место для активностей жителям хотелось бы иметь», — добавила Марина Рейнгольд.

Предложенное зонирование проектировщики обязательно учтут в своей работе. Представитель архитектурного бюро YOarchitect также упомянула идею создать на набережной сцену. «В настоящий момент команда проектировщиков изучает, есть ли возможность организовать сцену там, где хотят жители», — пояснила Марина Рейнгольд.

По ее словам, многие горожане просят заложить на улице памятники Александру Невскому, Михаилу Бардыгину, Александру II. Проектировщики продумывают, как учесть эти пожелания и как с помощью памятных объектов сформировать идейный смысл улицы.