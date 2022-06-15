Жители Егорьевска признались в любви к России через флешмоб

Жители Егорьевска признались в любви к России через флешмобДень России в Егорьевске отметили флешмобом. Жители города выстроились в форме сердца, чтобы показать свою любовь к стране. Участие приняли более 200 человек.

Центром празднования Дня России для горожан стал парк «200 лет Егорьевску». Творческие коллективы выступили на праздничном концерте, а для детей организовали развлекательную программу. В мероприятии принял участие глава городского округа Дмитрий Викулов. Кульминацией праздника стал флешмоб: жители Егорьевска вместе с волонтерами выстроились в форме большого сердца, чтобы признаться в любви к Родине.