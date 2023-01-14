Подмосковье 14 января 2023, 19:58 Жители Егорьевска отпраздновали 100-летний юбилей автора песни «Я люблю тебя, жизнь»

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В Центральной районной библиотеке в Егорьевске участники клуба ветеранов «Золотой запас» провели литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию советского композитора Эдуарда Колмановского. На его счету порядка 200 песен, в том числе знаменитая «Я люблю тебя, жизнь».

Музыкальный деятель родился в Могилеве в 1923 году. Его бабушка Этта была внучатой племянницей автора свадебного марта — Феликса Мендельсона. В детстве будущий композитор начал играть на гитаре и гармони.

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По словам автора советского хита «Я люблю тебя, жизнь», он написал музыку под впечатлением от стихов поэта Константина Ваншенкина. После этого Колмановский показал композицию актеру Марку Бернесу.

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«И вот с большим волнением я играю ему новую песню. „Нет, это не то!“, — говорит Бернес. Сейчас я ему очень благодарен за это „не то“, но тогда был ужасно огорчен, обескуражен этим категорическим приговором артиста», — пояснил Эдуард Колмановский.

В 1967 году «Комсомольская правда» описала случай, связанный с этой песней. Шесть московских студентов-лыжников сбились с пути в карельском лесу. В 40-градусный мороз силы молодых людей быстро иссякли. Замыкающий Валерий Калинин безрезультатно пытался уговорить ребят пойти дальше, однако они не двигались.

«Тогда он запел. Никто не слышал, чтобы он вообще когда-либо пел. Обычно играют на гитаре, а он сидит где-нибудь в стороне и отмалчивается. А тут запел, без слуха, без голоса: „Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново“. И пошел, а за ним все остальные», — написано в «Комсомольской правде».

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