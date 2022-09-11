Жители Егорьевска отметили 244-летие города | 360°

Подмосковье 11 сентября 2022, 22:49 Поделиться Telegram

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Viber Жители Егорьевска отметили 244-летие города

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Один из старейших городов Подмосковья отметил день рождения. Егорьевску исполнилось 244 года.

Егорьевск основали на месте села Высокое и назвали в честь Георгия Победоносца. Сейчас Егорьевск — это округ, в котором строят дома, открывают новые предприятия и благоустраивают дворы.

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«Правительство Московской области, губернатор Андрей Юрьевич Воробьев нашему городу уделяют очень большое внимание. Несмотря на сегодняшнюю сложную экономическую ситуацию, мы продолжаем делать новые детские площадки, спортивные площадки. Мы в области заняли третье место по ремонту дорог», — рассказал глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

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На празднике в честь Дня города отметили лучших работников предприятий и организаций. Благодарственные письма губернатора и почетные грамоты главы вручили врачам, педагогам и полицейским. Звания «Почетный гражданин городского округа Егорьевск» удостоились советник губернатора Валерий Аксаков и директор историко-художественного музея Наталия Артемова. Она с 1985 года отвечает за сохранение истории Егорьевска. Егорьевский музей входит в тридцатку лучших музеев Европы.

Вечернюю программу праздника составил концерт Максима Лидова и дискотека под хиты девяностых.

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