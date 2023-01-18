Подмосковье 18 января 2023, 19:34 Жители Дзержинского стали реже жаловаться на проблемы с кровлями в 2023 году

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Госжилинспекция Подмосковья обработала в Центре управления регионом девять заявок от жителей Дзержинского с начала года. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила руководитель ГЖИ Ольга Федина.

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Наибольшее количество обращений от жителей Дзержинского поступило в категории «Устранить неисправность кровли». Также жители сообщали о необходимости устранить протечку кровли (две заявки), устранить течь кровли, повлекшую залитие квартиры (одна), отремонтировать входные двери на кровлю (одна).

Ольга Федина отметила, что заявок в категориях «Устранить наледь и сосульки на кровле» и «Очистить кровлю от мусора» не поступало.

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