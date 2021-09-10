Жители двух аварийных домов в Дмитрове заселятся в новые квартиры в ноябре

Жители двух аварийных домов в поселке совхоза Останкино поселения Габовское Дмитровского округа в ноябре смогут переехать в новые квартиры. Дом уже поставили на кадастровый учет. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Жителей переселят из домов 11 и 12 на улице Дорожной. В новые квартиры переедут 56 человек. «В новый дом на улице Дорожной, 11А переедут 16 семей. Общая расселяемая площадь аварийного фонда составит более 770 квадратных метров», — отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Министр уточнил, что жители получат ключи от нового жилья в ноябре этого года. Жильцов аварийных домов переселяют в рамках реализации федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Строительство новых домов происходит за счет средства бюджета в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».