15 марта 2023, 10:45
Жители Дубны выиграли золото и серебро на всероссийских соревнованиях среди любителей зимнего плавания
Любители зимнего купания из Дубны выиграли золото и серебро на всероссийских соревнованиях. Открытый турнир «Кубок Дружбы» проходил на Гребном канале в Москве.
Житель Дубны Павел Малкин может переплыть Волгу зимой. Эту дистанцию он преодолел в рамках подготовки ко всероссийским соревнованиям, где взял золото. Однако любитель плавания в ледяной воде предупреждает, что такой трюк можно повторять только подготовленным спортсменам при специальном сопровождении.
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«Я как альпинист. Мне интересно покорять вершины, такую задачу поставил и получилось. Здесь около 300 метров, туда-обратно — 30 минут», — поделился победитель 5-го этапа турнира «Кубок Дружбы» Павел Малкин.
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Тренирует моржей из Дубны победительница Кубка мира и бронзовый призер Чемпионата мира по зимнему плаванию Татьяна Карась. Она приехала в наукоград с Дальнего Востока. Выступая за Дубну, Татьяна также завоевала призовое место на соревнованиях в Москве.
«По холодовой подготовке меня здесь удивили ребята, потому что очень устойчивые. Могут терпеть холод, получают от этого удовольствие, замечательная команда», — отметила победительница 5-го этапа турнира «Кубок Дружбы» Татьяна Карась.
Хотя календарная зима закончилась, у любителей плавания в ледяной воде сезон в разгаре. Тренировки проходят каждые выходные.
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