Жители Дубны восстановили самую большую клумбу города

Входная группа на набережной Волги — излюбленное место горожан. Дубненцы решили восстановить здесь самую большую городскую клумбу.

Свою помощь в восстановлении клумбы предложил коренной дубненец Алексей. В школьные годы он трудился в городской службе озеленения. Он рассказал о том, что учился у лучшего агронома Дубны Валентины Волковой. Приобретенные навыки Алексей не забыл, а садоводством увлекается до сих пор.

Все цветы для городской клумбы он вырастил из семян сам. Говорит, для Дубны выбрал лучшие сорта. Он же начертил разметку. Три дня сотрудники городских служб работали на набережной, а весь процесс посадки контролировал Алексей.

Заехал посмотреть, как идут работы и глава Дубны Сергей Куликов. Он отметил, что в планах восстановить и другие клумбы города.

«Наши городские службы тоже включились в работу. Сейчас видим процесс восстановления. Это будет красивое, притягательное место для променада. 400 метров с цветами, гирлянды повесим красивые», — поделился планами глава города.