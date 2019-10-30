Жители Дубны соорудили дом для дворовых кошек. Он поможет пережить пушистикам зиму

В Дубне появился первый кошкин дом. Любители животных из наукограда установили во дворе теплую берлогу. В нем бездомные Мурки и Васьки смогут подкормиться и обогреться в предстоящие холода.

Бесхвостый привык здесь обедать. Но сегодня его ожидал сюрприз — черно-белый кот обнаружил в знакомом дворе домик. Сразу понял что к чему и зашел перекусить. Миска с едой — внутри. Так сделали для того, чтобы птицы не склевывали корм для пушистых.

Источник фото: телеканал «360»

Такое пристанище очень актуально перед наступлением холодов. Местные жители постоянно подкармливают бездомных четвероногих. Домик установили они. Кристина Думбрайс — автор идеи. Она не раз наблюдала голодных и замерзших котов и кошек.

«Вот здесь металась кошка. Шел снег, было холодно и ветер такой неприятный. Она пыталась зайти в подвал, подъезд, залезть в окна. Было ее так жалко. А домой я не могла ее взять, у самой таких там трое. И возникла идея соорудить для них хоть что-то временное», — поделилась она.

Подобная практика распространена и в других странах. В Турции, например, организованы целые кошачьи кварталы. В одной точке сконцентрировано несколько комфортных домиков. Они и цветные, и украшенные резьбой. Дубненский кошкин дом получился не хуже.

Кстати, в наукограде есть три приюта для бездомных животных. Разместить в них всех несчастных четвероногих не представляется возможным. Поэтому домики на зимнее время — реальный выход.

Источник фото: телеканал «360»

«В дачный сезон кошки плодятся, никто не занимается их стерилизацией. Потом все на зиму уезжают домой. А кошки остаются. Они умирают от холода и голода. И такие домики были бы весьма актуальны. Если бы кто-то приезжал хоть раз в неделю, оставлял сухой корм, то кошки смогли бы перезимовать, дождаться весны, лета и жить дальше», — отметила Елена Фетисова, волонтер приюта для кошек.

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Этот домик стал первым в местных дворах. Стоит довольно недорого. Кристина заплатила шесть тысяч рублей. Совсем скоро в Дубне спасут еще больше четвероногих — идеей уже заинтересовались другие жители.