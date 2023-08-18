Подмосковье 18 августа 2023, 10:25 Жители Дубны нарисовали 5-метровую картину на городском арт-фестивале Телеканал «360»

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Жители Дубны нарисовали коллективную картину о городе. Она состояла из 50 холстов общим размеров два на пять метров. Акция прошла в рамках фестиваля Art weekend Dubna.

Придумал и организовал творческий фестиваль Евгений Елисеев.

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«Те, кто сегодня пришел, объединились в группы по два-четыре человека, получили свой холст и задание, которое надо выполнить на этом холсте», — рассказал он.

На каждый холст уже были нанесены контуры общего рисунка, участникам акции нужно было только раскрасить рисунки. Всем выдали краски и кисти. В конце вечера все холсты объединили в один, чтобы жители смогли оценить результат совместного творчества.

Получилось мероприятие семейного формата. За столиками было много родителей с детьми.

«Мы не зарегистрировались, но обрадовались, что достались места. Атмосфера очень душевная, классно в такую погоду с детьми окунуться в творчество, спасибо всем организаторам», — поделилась жительница Дубны Валентина Гладких.

Праздник прошел в новом сквере вблизи «Терминалов», который уже полюбился жителям.

«Сегодня даем старт большим мероприятиям именно на дворовых территориях и больших пространствах. Мы встречались здесь год назад, тогда это был пустырь, а сейчас — современный парк. Видим, какой популярностью он пользуется. <…> Хочу поблагодарить наших предпринимателей, которые активно включились в повестку города», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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