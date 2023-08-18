18 августа 2023, 10:25
Жители Дубны нарисовали 5-метровую картину на городском арт-фестивале
Жители Дубны нарисовали коллективную картину о городе. Она состояла из 50 холстов общим размеров два на пять метров. Акция прошла в рамках фестиваля Art weekend Dubna.
Придумал и организовал творческий фестиваль Евгений Елисеев.
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«Те, кто сегодня пришел, объединились в группы по два-четыре человека, получили свой холст и задание, которое надо выполнить на этом холсте», — рассказал он.
На каждый холст уже были нанесены контуры общего рисунка, участникам акции нужно было только раскрасить рисунки. Всем выдали краски и кисти. В конце вечера все холсты объединили в один, чтобы жители смогли оценить результат совместного творчества.
Получилось мероприятие семейного формата. За столиками было много родителей с детьми.
«Мы не зарегистрировались, но обрадовались, что достались места. Атмосфера очень душевная, классно в такую погоду с детьми окунуться в творчество, спасибо всем организаторам», — поделилась жительница Дубны Валентина Гладких.
Праздник прошел в новом сквере вблизи «Терминалов», который уже полюбился жителям.
«Сегодня даем старт большим мероприятиям именно на дворовых территориях и больших пространствах. Мы встречались здесь год назад, тогда это был пустырь, а сейчас — современный парк. Видим, какой популярностью он пользуется. <…> Хочу поблагодарить наших предпринимателей, которые активно включились в повестку города», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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