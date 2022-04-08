Жители Донбасса и Украины смогут работать в Подмосковье без патента

Люди, приехавшие в Московскую область из Донбасса и с Украины, смогут работать на предприятиях региона без патента. Указ об этом готовится к подписанию, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с руководителями правоохранительных органов региона.

«Готовится указ, который разрешает гражданам Украины, так же как и гражданам Белоруссии, Киргизии, без патента работать на наших предприятиях», — заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что многие люди, приехавшие в Подмосковье из Донбасса и с Украины, хотели бы работать в регионе.

Необходимо помочь людям, которые приезжают сюда — никто до конца не знает, как долго они здесь будут находиться Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

В Московскую область приехали более 10 тысяч беженцев из Донбасса, в основном это женщины и дети, а также пожилые люди. Большая часть из них живет у родственников и знакомых. В пунктах временно размещения сейчас находятся свыше 1300 человек. В Подмосковье открыто шесть таких пунктов, в основном они развернуты на территории детских лагерей.