Почти 90 тысяч рублей переплаты за ЖКУ вернули двум жителям Домодедова | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 16:41 Поделиться Telegram

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Viber Почти 90 тысяч рублей переплаты за ЖКУ вернули двум жителям Домодедова

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Госжилинспекция помогла двух жителям Домодедова вернуть переплату за коммунальные услуги. Это владельцы квартир в домах на улицах Гагарина и Коммунистическая. Им удалось получить почти 90 тысяч рублей обратно, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Хозяйке квартиры на улице Гагарина вернули почти 10 тысяч рублей, а жителю дома на Коммунистической — свыше 77 тысяч. Столько переначислила управляющая компания.

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Оказалось, УК нарушила порядок начислений, потому что не применяла показания внутриквартирных счетчиков. Инспекторы потребовали исправить ошибки и вернуть переплату.

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«Когда в квартире установлен и введен в эксплуатацию счетчик, житель должен оплачивать потребленные коммунальные ресурсы исключительно по показаниям этого прибора. А управляющим компаниям следует более внимательно относиться и к собственным расчетам, и к обращениям жителей», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что тепло пришло в 50% домов Подмосковья. Он отметил, что не все квартиры могут получить тепло одновременно.

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