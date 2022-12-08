Подмосковье 08 декабря 2022, 17:05 Жители Домодедова украсили стены подъездов самолетами для участия в конкурсе

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Конкурс «Мой подъезд» проходит в Подмосковье ежегодно. В этом году темой оформления стала «Чем знаменит округ». Победителей объявят в следующем году. Участники из Домодедова украсили свои подъезды самолетами.

Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что лидеров будут определять среди 45 поданных заявок. Претендентами на победу станут два подъезда из Домодедова в 3-м Московском проезде и на улице Заря в селе Растуново. Жители украсили их стены самолетами.

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«Первая ассоциация, которая приходит всем о районе Домодедово, — это, конечно, аэропорт. Поэтому, учитывая, что условиями конкурса было отобразить достопримечательности округа и его исторические особенности, мы решили сделать рисунки самолетов, взлетающих вверх», — поделилась жительница одного из подъездов.

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Аэропорт Домодедово — главная достопримечательность города. Его построили в 60-х годах прошлого века. В 2017 году его признали лучшим аэропортом России и одним из лучших в Европе.

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