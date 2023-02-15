Подмосковье 15 февраля 2023, 10:42 Жители Домодедова сдали 34 литра крови для онкобольных детей в День донора

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День донора прошел в молодежном центре «Победа» в Домодедове. Благотворительная акция в помощь онкобольным детям длилась три часа, за это время кровь сдали 75 человек.

Мероприятие было организовано Московским областным центром крови, Домодедовской центральной городской больницей, а также Подольской и Люберецкой епархиями.

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«Сегодня мы жертвуем частичку себя для благого дела, ради спасения жизни ближнего. Вся кровь пойдет больным детям», — сообщил настоятель храма Дмитрия Солунского в селе Шебанцево Антоний Морозов.

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Всего на акцию пришли 88 доноров, однако 13 из них по тем или иным причинам получили отказ. В заборе крови медикам помогали волонтеры движения «Дорогою добра». Благотворительные акции проходят пять раз в год, следующая состоится 17 апреля.

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