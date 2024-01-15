Подмосковье 15 января 2024, 17:27 Жители Домодедова подготовили купель на Глубоком пруду Анастасия Сараева

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Активные жители вырезали и подготовили иордань для совершения обряда водоосвящения к христианскому празднику Крещения Господня в Белостолбовском микрорайоне городского округа Домодедово. Купель размещена на Глубоком пруду.

Для резки купели местные жители использовали пилы, топоры, ломы, ледорубы, лопаты и буры для льда. Они установили крест, выполненный изо льда, и сделали перила для удобства купающихся. Кроме того, здесь оборудовали пункт обогрева и привезли дрова.

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«Временных рамок в подготовке к окунанию нет. Человек морально должен быть готов, главное — себя не заставлять. Душой и сердцем осознать необходимость для себя, люди окунаются в разном возрасте: кто-то в раннем, а кто-то уже глубоко за 50 лет», — рассказал местный житель и организатор крещенских купаний в микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово Алексей Пылаев.

Организатор подчеркнул, что они вместе с командой профессионалов всегда присутствуют на месте и контролируют, чтобы процесс прошел без происшествий.

Алексей Приходько Анастасия Сараева Анастасия Сараева Алексей Приходько Анастасия Сараева

Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, в 2023 году более четырех тысяч жителей посетили купели, из них свыше двух тысяч окунулись в прорубь. В этом году в округе оборудовано семь площадок для купания.

«В округе оборудовано семь площадок для купания в соответствии со всеми правилами безопасности по адресам: мкр. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 2 за д/с № 15 (Глубокий пруд), с. Никитское, д. 32, река Рожайка, с. Битягово, д. 57, река Рожайка, с. Вельяминово, Церковный пруд напротив храма, д. Лукино, пруд с ограждением, д. Житнево, часовня с купелями, с. Ям, река Пахра», — сообщили в пресс-службе администрации

Крещение Господне — один из главных христианских праздников — ежегодно отмечают 19 января. Согласно Евангелию, в ночь на 19 января пророк крестил Христа в водах реки Иордан. В преддверии праздника верующие окунаются в освященную прорубь.

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